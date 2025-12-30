Zorg niet veilig genoeg: thuiszorgorganisatie moet stoppen van inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg wil dat de Eindhovense thuiszorgorganisatie Goed en Welzorg Thuis stopt met het verzorgen van mensen. De instelling staat al twee jaar onder verscherpt toezicht omdat de zorg niet goed genoeg is. Ook zijn er verschillende dwangsommen opgelegd.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg vertoont de zorg en hulp die de thuiszorgorganisatie biedt ‘al lange tijd ernstige tekortkomingen’. “De manier waarop de organisatie stuurt op kwaliteit en veiligheid brengt meerdere risico’s met zich mee voor de cliënten”, schrijft de Inspectie in een van haar rapporten over de thuiszorgorganisatie.

De medewerkers zijn onvoldoende geschoold en werken niet volgens de regels van het veilig geven van medicijnen. Ook is de bestuurder, volgens de inspectie, ‘onvoldoende in staat om de kwaliteiten veiligheid van de zorg te bewaken, te beheersen en te verbeteren’.

Goed en Welzorg Thuis mocht deze zomer al geen nieuwe cliënten meer aannemen. Nu moest de aanbieder ook alle huidige cliënten zorgvuldig overdragen aan andere zorgaanbieders, maar de organisatie heeft onvoldoende kunnen aantonen dat dit goed is gedaan, vindt de inspectie.

Zorg pas om 10 uur 's ochtends

In een reactie aan de inspectie heeft Goed en Welzorg Thuis laten weten dat niet voor alle mensen een thuiszorgaanbieder gevonden kon worden, omdat de meesten pas vanaf 10 uur in de ochtend zorg konden leveren. De cliënten wilden graag ook zorg tussen 7 en 10 uur in de ochtend.

Goed en Welzorg Thuis is een kleine organisatie, er zouden nog 8 mensen overgedragen moeten worden. De inspectie wil dat de organisatie nu vooraf laat weten aan welke zorgorganisatie de cliënten worden overgedragen.