Parodie of plagiaat? ABBA weigert schikking Kies je Kraker-hit Dikke Pens

ABBA wil niet schikken, dus komt er een rechtszaak over het nummer Dikke Pens van carnavalsband Kapotte Kachels, de winnaar van Kies je Kraker. Dat zegt Sander Ottens van de band in het radioprogramma Afslag Zuid.

De Brabanders haalden 25.000 euro op via crowdfunding als startkapitaal voor een rechtszaak en stuurden drie weken geleden een dagvaarding. "Wij moesten eerst uitleggen waarom wij denken dat we gelijk hebben."

De Zweedse popgroep vindt dat Dikke Pens te veel lijkt op Take a Chance on Me. Kapotte Kachels snapt niets van de ophef om de parodie. "Dat zou altijd mogen in Nederland. Wij hebben een volledig andere tekst geschreven, geen sample gebruikt en waren humoristisch", zegt Sander.

Half maart was Dikke Pens ineens niet meer op het populaire muziekplatform Spotify te beluisteren. ABBA wil dat de carnavalshit daar ook niet meer terugkeert.

Uiteindelijk werden 25 A4’tjes naar de rechter en de advocaat van ABBA gestuurd. "Daarin leggen we uit waarom wij onszelf ontzettend grappig vinden en eisen we dat het nummer weer online komt."

De Zweedse groep had tien dagen om te reageren en kon nog schikken. "Dat was voor ons een optie die openbleef." Maar dat gebeurde niet. "Tot eind januari kunnen zij hun verweer indienen, daarna bepaalt de rechter of en wanneer het verhoor plaatsvindt."

Koffie drinken

Het nummer 'Dikke pens (Clap Your Pens)' werd door vele tienduizenden Brabanders gekozen tot dé carnavalshit van 2025. Het lied is, met een vette knipoog, een aanklacht tegen alle influencers die op sociale media alleen maar 'perfecte' foto's delen.

Sander snapt niet waarom juist Dikke Pens eruit is gepikt, terwijl er veel nummers online staan die op Take a Chance on Me lijken. "We vermoeden dat als we Björn en Benny niet in de credits hadden vermeld, het niet zover was gekomen. Ze lopen geld mis," grapt hij.

Hij heeft er weinig vertrouwen in dat de zaak vóór carnaval is opgelost. "We kunnen er volgend jaar lekker mee verder." Toch hoopt hij ooit te ontdekken waarom ABBA er zo’n punt van maakt. "Ik hoop ooit koffie te drinken met een ABBA-lid en te kunnen vragen: waarom wij? Ik ben oprecht benieuwd."