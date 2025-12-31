Cor en Hans wonnen ooit de loterij: 'Ik kon eerder stoppen met werken'
Wat zou jij doen met een miljoen? Velen fantaseren erover, maar voor Cor Donkers en Hans van den Reek werd het op 1 januari 2013 werkelijkheid. De PostcodeKanjer viel in de Velakker in Nuenen. Bijna dertien jaar later blikken ze terug op het moment, waarop ze die ene envelop overhandigd kregen.
“Gewoon rustig blijven en niks overhaasten”, is het advies van Cor aan nieuwe winnaars van de Postcode Loterij. En hij kan het weten. Dertien jaar geleden op nieuwjaarsdag kreeg hij samen met zijn vrouw een envelop in handen gedrukt met de hoofdprijs van maar liefst ruim 3,6 miljoen euro.
Grote vrachtwagen om de hoek
Hij had die middag in 2013 al een donkerbruin vermoeden wat er gaande was toen een grote vrachtwagen om de hoek parkeerde. “We hadden van buurtbewoners al het een en ander opgevangen, dus we wisten het bedrag dat erin moest staan. Daarom bleven we ook redelijk cool bij het overhandigen”, blikt hij terug.
Ook Hans zag destijds van alles gebeuren in de wijk, maar dat de grote prijs in zijn buurt zou vallen, zag hij niet aankomen. Zijn lot was toen ruim 700.000 euro waard. “Dat is niet te bevatten. De volgende dag komt het binnen”, weet hij nog.
Het nieuws moet eerst bezinken
Dat is ook wat Bjorn Rosner zegt, en die kan het weten. Rosner begeleidt winnaars van de Staatsloterij. “In tegenstelling tot wat veel mensen denken, lopen wij niet meteen de polonaise met de winnaar”, vertelde hij maandag in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. “Voor veel mensen moet het nieuws eerst even bezinken. Het echte geluksgevoel komt vaak pas daarna.”
En dan de hamvraag. Waar is die smak geld aan op gegaan? Hans zegt daarvan genoten te hebben, en 'nog steeds’. “Ik kon eerder stoppen met werken. Dat is één van de ideale dingen geweest”, vertelt hij vanuit zijn deuropening.
Huis aan het bouwen
Cor zegt ‘eigenlijk niks speciaals’ te hebben gedaan met het megabedrag. Maar dankzij de geldprijs zijn ze nu, jaren later, druk bezig met het bouwen van een huis. “We gaan onze laatste jaren in het centrum van Nuenen doorbrengen.”
Je zou zeggen dat je leven compleet op zijn kop staat als je een paar miljoen wint. Toch bleef het bij Cor en zijn vrouw gewoon rustig. Ook van mensen in hun omgeving hoorden ze dat ze nooit zijn veranderd. “We zijn gewoon dezelfde personen gebleven”, zegt hij nuchter.
Cor en Hans hebben dit jaar ook gewoon weer loten in de la liggen, want ja, je weet maar nooit. Cor: "We hopen dat de prijzen weer vallen op postcode 5672. Voor de rest wachten we af."