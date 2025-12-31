Cor en Hans wonnen ooit de loterij: 'Ik kon eerder stoppen met werken'

Wat zou jij doen met een miljoen? Velen fantaseren erover, maar voor Cor Donkers en Hans van den Reek werd het op 1 januari 2013 werkelijkheid. De PostcodeKanjer viel in de Velakker in Nuenen. Bijna dertien jaar later blikken ze terug op het moment, waarop ze die ene envelop overhandigd kregen.

“Gewoon rustig blijven en niks overhaasten”, is het advies van Cor aan nieuwe winnaars van de Postcode Loterij. En hij kan het weten. Dertien jaar geleden op nieuwjaarsdag kreeg hij samen met zijn vrouw een envelop in handen gedrukt met de hoofdprijs van maar liefst ruim 3,6 miljoen euro. Grote vrachtwagen om de hoek

Hij had die middag in 2013 al een donkerbruin vermoeden wat er gaande was toen een grote vrachtwagen om de hoek parkeerde. “We hadden van buurtbewoners al het een en ander opgevangen, dus we wisten het bedrag dat erin moest staan. Daarom bleven we ook redelijk cool bij het overhandigen”, blikt hij terug. Ook Hans zag destijds van alles gebeuren in de wijk, maar dat de grote prijs in zijn buurt zou vallen, zag hij niet aankomen. Zijn lot was toen ruim 700.000 euro waard. “Dat is niet te bevatten. De volgende dag komt het binnen”, weet hij nog.