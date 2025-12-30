Grensactie met drones: politie neemt 120 kilo illegaal vuurwerk in beslag

Bij de actie van de politie waarbij afgelopen zaterdag met drones werd gespeurd naar vuurwerkkopers, is in totaal 120 kilo kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

In aanloop naar oud en nieuw hield de politie zaterdag een grote controle bij de Belgische grens. Met drones werden vuurwerkkopers met een Nederlands kenteken bij de vuurwerkwinkel gevolgd, waarna agenten met onopvallende auto’s de voertuigen controleerden op de gekochte lading en deze in beslag namen.

Vuurwerkkopers die tijdens de actie niet gecontroleerd zijn, kregen op een later moment bezoek van de politie. In totaal is die zaterdag bij zes gecontroleerde voertuigen ruim 80 kilo vuurwerk in beslag genomen. Na afloop van de actie gingen agenten later nog eens bij vier woningen binnen. Daar is nog eens ruim 40 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen. Het totaal aan in beslag genomen vuurwerk komt daarmee op ongeveer 120 kilo.