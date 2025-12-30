Gian van Veen stap dichterbij miljoen pond: kwartfinale WK Darts bereikt

Gian van Veen is er, zonder al te veel moeite, in geslaagd om de kwartfinale van het WK Darts te bereiken. In de vierde ronde was de Andelse darter dinsdag te sterk voor Engelsman Charlie Manby. De 23-jarige Van Veen bereikte nooit eerder de kwartfinale van het belangrijkste darttoernooi van het jaar. Bij de laatste acht wacht mogelijk een ontmoeting met een finalist van vorig jaar of een andere Nederlander.

Het is een geweldig jaar voor de 23-jarige darter, die deze zomer vanuit het Gelderse Poederoijen naar Brabant verhuisde. In oktober werd hij Europees kampioen en die goede vorm heeft hij meegenomen naar het prestigieuze wereldkampioenschap in Londen. De tegenstander voor Van Veen was Charlie Manby. De 20-jarige Engelsman deed voor het eerst mee aan een WK en bereikte direct de vierde ronde. Gebroken

Aan het begin van de partij leek het een zware avond voor de Nederlander te worden. In de eerste set werd Van Veen gebroken door zijn tegenstander, maar wist hij de 2-1 achterstand in legs alsnog om te draaien en de eerste, van de in totaal vier benodigde, set naar zich toe te trekken.

De tweede set werd knap gewonnen door de Engelsman, waarna het voor de nummer 10 van de wereld tijd was om een versnelling hoger te gaan en al snel weer op 2-1 voorsprong in sets te komen. In de derde set was de Europees kampioen helemaal los. De ene na de andere maximale score van 180 vloog erin en hij gaf zijn Engelse tegenstander geen enkele leg. Een set later was het gedaan met de partij. Van Veen gaf zijn tegenstander wederom weinig kans en gooide de eindstand naar 4-1 in sets, waarbij de Nederlander een keurig gemiddelde van 98,48 noteerde en maar liefst negen keer 180 gooide. Dankzij deze overwinning is Van Veen weer een stap dichterbij één miljoen pond, het bedrag wat de winnaar van het wereldkampioenschap ontvangt. Van Veen bereikte nog nooit de kwartfinale op het WK Darts. Sterker nog, de darter won tot dit jaar nog nooit een wedstrijd op het toernooi. Dankzij deze overwinning staat Van Veen virtueel op plek 5 van de wereldranglijst. Geen Brabantse clash

In de kwartfinale treft Gian van Veen mogelijk een andere Nederlander: Kevin Doets. Hij is, net als Van Veen, bezig aan een toptoernooi. Maar dan moet Doets later deze avond eerst afrekenen met Luke Humphries, en zo makkelijk is dat niet. De 30-jarige Engelsman werd twee jaar geleden nog wereldkampioen. In een eventuele halve finale was de Vlijmense Michael van Gerwen de mogelijke tegenstander geweest van Gian van Veen. Echter verloor de groene sloopkogel zijn partij van Gary Anderson.