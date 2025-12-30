Van Gerwen ziet droom uiteenspatten: verlies en dus geen vierde wereldtitel

Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om de kwartfinale van het WK Darts te bereiken. De Vlijmenaar verloor de 'dartsklassieker' tegen de Schot Gary Anderson met 4-1. Van Gerwen liet bij vlagen zijn gewenste niveau zien, maar hij liet te veel kansen liggen om toe te slaan.

Dieper in de problemen De groene sloopkogel liet zich niet van de wijs brengen, maar ook Anderson bleef gas geven. Beiden gooiden flink wat 180's. De gehele tweede set ging gelijk op tot 2-2 in legs. In de laatste leg mocht MvG de eerste pijl gooien, maar juist toen had hij moeite met het vinden van de triple. Anderson profiteerde daarvan en zette zo de stand op 2-0.

De eerste set liet meteen zien wat voor wedstrijd dit kon gaan worden: een hele spannende. De Schot Anderson mocht beginnen, maar hij liet een van zijn legs afsnoepen door de Vlijmenaar. En op het moment dat Van Gerwen zijn eerste pijl op de setwinst miste, was het Anderson die toesloeg en de eerste set naar zich toetrok.

Alle ogen in de vierde ronde waren gericht op dit duel: Michael van Gerwen tegen Gary Anderson. Twee wereldkampioenen die elkaar al bij de laatste zestien tegenkomen, dat gebeurt niet vaak op het WK Darts. Beiden kennen elkaar door en door en speelden meerdere finales tegen elkaar.

En dus was er werk aan de winkel voor Van Gerwen, die een emotioneel zwaarjaar achter de rug heeft. Maar hij liet zich niet kennen en zette een ijzersterke derde set op het bord, waarmee de drievoudig wereldkampioen zijn eerste set pakte.

Waar de spanning steeg, ging ook het niveau omhoog. Beide kemphanen stonden op een gemiddelde van dik boven de honderd en Anderson noteerde zijn tiende 180 al in de derde set. Hij was het ook die op de juiste momenten toesloeg. Van Gerwen leek op de goede weg terug, maar hij miste in zijn eerste leg drie pijlen op de dubbel en zag zo Anderson uitlopen naar 3-1 in sets. Er was bijna een wonder nodig voor Van Gerwen om deze partij nog te winnen.

Wanneer viel het doek voor Van Gerwen?

Toch kreeg hij die. Bij een stand van 1-1 in legs miste Anderson meerdere pijlen op een dubbel, iets wat hem eerder in de wedstrijd nauwelijks overkwam. Het was de ultieme kans voor Van Gerwen om te profiteren, maar dat deed hij twee beurten op rij niet. Daarna was de focus helemaal weg bij de 6-jarige voormalig wereldkampioen. In de daaropvolgende leg verzaakte hij bij meerdere belangrijke pijlen. De 55-jarige Anderson maakte er andermaal dankbaar profijt van en stuurde Van Gerwen met 4-1 in sets terug naar Vlijmen.

Het was geen slechte wedstrijd van Michael van Gerwen, maar op de momenten dat het moest, liet hij het te vaak liggen. Gary Anderson gooide een stuk stabieler en boekt zo een plek in de kwartfinale.

Geen Brabantse clash

Zo zien we dus geen Brabants onderonsje in de halve finale van het WK Darts. Gian van Veen maakt nog wel kans op de hoofdprijs van één miljoen pond. De deelnemer uit Andel bereikte dinsdag wel de kwartfinale ten koste van Engelsman Charlie Manby.