Weer vuurwerkwinkel doelwit van dieven: 'Dwars door muur heen geramd'

Al meer dan dertig jaar verkoopt Maurice van Hommel vuurwerk in Boxtel. Maar in de nacht op zondag 21 december op maandag 22 december gebeurde er iets, dat de vuurwerkhandelaar nog nooit heeft meegemaakt. Dieven beukten een gat in de muur aan de achterkant van zijn bedrijf. De helft van de voorraad werd door de inbrekers naar buiten gehaald.

Gelukkig werden ze gezien en konden ze geen vuurwerk buit maken, dus de klanten kunnen gewoon terecht op oudjaarsdag. Maar toch schat Van Hommel de schade op tienduizend euro. "Mijn bunker voldeed niet meer aan de eisen, dus moest ik alles leeghalen en op een andere plek opslaan. Dat was mijn kerst." Inmiddels is de bunker gerepareerd, nagekeken door de omgevingsdienst en kan de vuurwerkhandelaar weer zaken doen. Hij heeft gemiddeld zo’n 10 ton vuurwerk opgeslagen.

Maar hij zou de dieven graag in de kraag gevat zien worden en dus looft hij een beloning uit van 10 duizend euro. "Mijn buurman heeft ze gezien omdat om half vijf in de nacht de hond aansloeg. Het ging om vier personen, die er vlug vandoor gingen. Ze hadden al vuurwerk uit de bunker gehaald om in een bus te laden ofzo, maar konden het niet meenemen. Een paar dozen hebben schade opgelopen." De dieven hebben ook hun gereedschap achtergelaten. Gelukkig ging het om apparaten met 'domme kracht' en geen dingen die vonken konden veroorzaken, zoals slijptollen. "Zo slim waren ze dan nog wel", zegt Van Hommel.

"Nu wil ik graag het verhaal doen."

De poging tot roof is nu pas bekend geworden. Van Hommel was erg bang dat zijn klanten niet meer zouden komen. "Mensen zouden kunnen denken, die is beroofd en heeft geen vuurwerk meer. Dus we hebben het stilgehouden. Maar nu wil ik graag het verhaal doen. Het is heel druk nu en het vuurwerk verkoopt goed."

De dieven lieten hun gereedschap achter

Ook een vuurwerkwinkel in Veldhoven werd doelwit van dieven. Daar werd een week later de winkel leeggeroofd. De schade is naar schatting tussen de dertigduizend en veertigduizend euro. Van Hommel heeft dit soort diefstallen niet eerder meegemaakt en ziet het met lede ogen aan.

"Ik ben zelf vuurwerkliefhebber."