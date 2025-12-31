Explosief gevonden in tuin Oosterhout, naast huis waar eerder explosie was

In de tuin van een huis aan de Jan Luikenstraat in Oosterhout is woensdagochtend een explosief gevonden. Bij het naastgelegen huis vond vier dagen geleden een explosie plaats. Een 90-jarige man werd toen 's nachts uit huis gehaald.

De bewoners van het huis waarbij het explosief is gevonden moesten hun huis uit. Volgens buurtbewoners gaat het om een zwart pakketje dat via de brandgang in de tuin werd gegooid. Volgens een getuige was het lont van het explosief uit gegaan.

De politie kan niet zeggen of er een verdachte in beeld is. "We kunnen ook niet zeggen of er een link is met het incident van vier dagen geleden", zegt een politiewoordvoerder. De straat werd aan het einde van de ochtend afgezet door de politie, maar die afzetting is rond kwart over twaalf weer verdwijderd.

Straat afgezet door explosieven in huis Oosterhout (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).