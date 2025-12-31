Stadskantoor in Den Bosch ontruimd na bedreiging, blijft voorlopig dicht

Een man heeft woensdagmiddag medewerkers van het stadskantoor in Den Bosch telefonisch bedreigd. Het stadskantoor is rond half een 's middags ontruimd en blijft de rest van de dag gesloten.

De gemeente is wel via de website en telefonisch bereikbaar, meldt een gemeentewoordvoerder.

Kogelwerende vesten

In en bij het stadskantoor lopen agenten rond met kogelwerende vesten. Boven het gebouw vloog een tijdje een politiehelikopter.

De politie doet onderzoek. De politie bevestigt de bedreiging die aan de telefoon werd gedaan, maar kan nog niets zeggen over de ernst of inhoud. "We hopen later vandaag wellicht meer te kunnen delen over de bedreiging", aldus een woordvoerder.

Eerdere bedreigingen

In de zomer van 2024 werd het stadskantoor kort gesloten na een bedreiging. Ook in april van 2023 ging het stadskantoor even dicht na een bedreiging van een man. Hij werd later in zijn huis opgepakt.