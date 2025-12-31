Stadskantoor in Den Bosch ontruimd nadat man medewerkers bedreigt

Een man heeft woensdagmiddag medewerkers van het stadskantoor in Den Bosch bedreigd. Het stadskantoor is rond half een 's middags ontruimd. Er vloog korte tijd een politiehelikopter boven het stadskantoor.

In en bij het stadskantoor lopen agenten rond met kogelwerende vesten. De politie doet onderzoek. De politie bevestigt de bedreiging die telefonisch was maar kan nog niets zeggen over de ernst.