Stadskantoor in Den Bosch ontruimd nadat man medewerkers bedreigt
Vandaag om 12:20 • Aangepast vandaag om 13:41
Een man heeft woensdagmiddag medewerkers van het stadskantoor in Den Bosch bedreigd. Het stadskantoor is rond half een 's middags ontruimd. Er vloog korte tijd een politiehelikopter boven het stadskantoor.
In en bij het stadskantoor lopen agenten rond met kogelwerende vesten. De politie doet onderzoek. De politie bevestigt de bedreiging die telefonisch was maar kan nog niets zeggen over de ernst.
"We hopen later vandaag wellicht meer te kunnen delen over de bedreiging", aldus een woordvoerder.
Eerdere bedreigingen
In oktober werd In de zomer van 2024 werd het stadskantoor kort gesloten na een bedreiging. Ook in april van 2023 ging het stadskantoor even dicht na een bedreiging van een man. Hij werd later in zijn huis opgepakt.
