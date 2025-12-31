Op oudjaarsdag nog snel een lot kopen: ‘Misschien brengt het geluk’

Het is op oudjaarsdag flink aanpoten bij de Primera op de Westermarkt in Tilburg. Veel mensen willen nog snel even een Staatslot kopen. "We staan al de hele dag op elkaar te wachten om de lootjes te printen", vertelt medewerkster Sabrina. "Mensen willen op het laatste moment tóch meedoen."

Voor Moniek is het eindejaarslot meer dan een traditie. “Ik heb er toch nog eentje gehaald, op het laatste moment,” vertelt ze. “Ik ben op eerste kerstdag aangereden door een auto en daardoor liepen al mijn plannen anders. Misschien brengt het einde van het jaar nog een beetje geluk.” Dat geluk zoeken heel veel mensen. "We verkopen alleen maar loten, loten en loten. Er zijn honderden Staatsloten verkocht", zegt Sabarina.

En het zijn niet alleen Staatsloten die over de toonbank gaan. Ook Krasloten vinden gretig aftrek. “Ik heb een lot gekocht omdat ik het gewoon leuk vind om te krassen,” zegt een oudere vrouw. “We winnen vaak kleine prijsjes en dan kopen we daar weer nieuwe loten van.”

"29 betekent iets voor mij."