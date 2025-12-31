Navigatie overslaan

Op oudjaarsdag nog snel een lot kopen: ‘Misschien brengt het geluk’

Vandaag om 16:45 • Aangepast vandaag om 17:50
Op het laatste moment nog even snel een lot kopen (foto: Carlijn Kösters).
Op het laatste moment nog even snel een lot kopen (foto: Carlijn Kösters).

Het is op oudjaarsdag flink aanpoten bij de Primera op de Westermarkt in Tilburg. Veel mensen willen nog snel even een Staatslot kopen.  "We staan al de hele dag op elkaar te wachten om de lootjes te printen", vertelt medewerkster Sabrina. "Mensen willen op het laatste moment tóch meedoen."

Carlijn Kösters & Jos Verkuijlen

Voor Moniek is het eindejaarslot meer dan een traditie. “Ik heb er toch nog eentje gehaald, op het laatste moment,” vertelt ze. “Ik ben op eerste kerstdag aangereden door een auto en daardoor liepen al mijn plannen anders. Misschien brengt het einde van het jaar nog een beetje geluk.”

Dat geluk zoeken heel veel  mensen.  "We verkopen alleen maar loten, loten en loten. Er zijn honderden Staatsloten verkocht", zegt Sabarina.

En het zijn niet alleen Staatsloten die over de toonbank gaan. Ook Krasloten vinden gretig aftrek. “Ik heb een lot gekocht omdat ik het gewoon leuk vind om te krassen,” zegt een oudere vrouw. “We winnen vaak kleine prijsjes en dan kopen we daar weer nieuwe loten van.”

 

"29 betekent iets voor mij."

Babette kocht deze ochtend ook nog snel een Staatslot. “Het is traditie om dat op oudjaarsdag te doen, dat hoort er gewoon bij,” zegt ze. Grote prijzen won ze nog nooit. “Alleen maar kleine bedragen. Ik heb elk jaar wel een bijzonder gevoel bij mijn lot, maar dat gevoel klopt eigenlijk nooit,” lacht ze.

Toch heeft Babette haar lot niet zomaar gekozen. “Ik heb eindcijfer 29. Ons bedrijfje is op 29 mei gestart, dus dat getal betekent iets voor mij.” Of het geluk brengt, wordt middernacht duidelijk.

