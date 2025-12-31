Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid tijdens oudjaarsnacht

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers om tijdens de oudjaarsnacht extra alert te zijn op gladheid. Vooral in het zuiden en oosten van het land is er kans op bevriezing van natte weggedeelten. Ook in andere delen van Nederland kan het plaatselijk glad zijn.

Volgens Rijkswaterstaat kan met name ijzel voor verraderlijke situaties zorgen. Daarbij bevriest neerslag direct zodra deze het koude wegdek raakt. Hoewel er preventief wordt gestrooid, kan bij ijzel een dun ijslaagje ontstaan bovenop het strooizout.

In de nachtelijke uren rijdt er bovendien weinig verkeer, waardoor het zout minder wordt ingereden. Hierdoor blijft de gladheid langer bestaan. Vooral op bruggen, viaducten en rustige wegen kan dat leiden tot onverwacht gladde situaties. Deze gladheid is vaak moeilijk te zien, wat het risico op ongelukken vergroot, legt de wegbeheerder uit.

Rijkswaterstaat adviseert automobilisten hun rijstijl aan te passen, voldoende afstand te houden en extra voorzichtig te zijn onderweg tijdens de jaarwisseling.