Lange rij bij Gemertse oliebollen drive-in voor goed doel: 'Voelt geweldig'

Op de Dorpscamping in Gemert staat woensdag een lange rij voor de oliebollen drive-in. Auto's rijden af en aan door de schuur om zakken oliebollen te kopen. De opbrengst van in totaal zo’n vijfduizend oliebollen gaat naar Alpe d’Huzes voor onderzoek naar kanker. Er zijn 5000 oliebollen verkocht, goed voor 5000 euro.

Zij hangen uit het raam en vallen even bij oma in de armen. “Komen jullie oliebollen halen? Wat gezellig”, zegt oma Ria enthousiast. Twee zakken worden vliegensvlug gevuld en belanden via het raam op de achterbank. En zo gaat het aan de lopende band.

“Fijne jaarwisseling, en dankjewel”, zegt Ria van Dijk als ze een zak met oliebollen overhandigt. In de volgende auto zitten voor haar extra speciale klanten. Het zijn haar kleinkinderen Sijn en Dries.

Weer zelf oliebollen bakken

Het is voor Gimmert goes Alpe d’HuZes een traditie om op 30 en 31 december oliebollen te verkopen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven met deze ziekte. Waar de groep voorgaande jaren niet meer zelf bakte, is dat nu weer anders. “Uit het dorp klonk de vraag naar zelfgebakken oliebollen, dus zijn we weer begonnen”, vertelt kartrekker Eric Kanters.

Voor het eerst is er op de Gemertse camping een drive-in. Met de opbrengst wil Gimmert goes Alpe d’HuZes de ziekte een halt toe roepen. Eric vindt het mooi om te zien dat er genoeg animo is voor de oliebollen. “Dat voelt geweldig”, zegt hij. “Er zijn veel mensen in het dorp die ons steunen.”

'Ik mag het navertellen en dat gun ik iedereen'

Het doel raakt Eric ook persoonlijk. Het ontroert hem als hij erover vertelt. “Voor mij is dit heel belangrijk, omdat ik zelf ziek ben geweest. Ik ben gezond verklaard en dat gun ik iedereen. Daarom wil ik me hiervoor inzetten”, zegt hij met tranen in zijn ogen. “Ik mag het navertellen en dat gun ik iedereen.”

Eric heeft ook al tientallen keren de Alpe d’Huez beklommen. Begin juni is het weer zover. Dan stapt hij weer op de fiets, vertelt hij. “Dan blijven we de hele dag fietsen. Daar doen we het voor.”

Waar Marjo van den Bogaard elke zomer kampeert op de Dorpscamping, staat hij nu met zijn fiets in de rij voor oliebollen. “Iedereen heeft in de familie wel iemand die iets ernstigs heeft meegemaakt of nog meemaakt. Het is gewoon super om daar iets voor te kunnen betekenen”, vertelt hij. “En als de oliebollen dan ook nog lekker zijn, dan heb ik dat er graag voor over.”