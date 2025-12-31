Advertentie
Scooters gaan in vlammen op in Breda
Vandaag om 22:25 • Aangepast vandaag om 22:42
Meerdere scooters zijn in brand gestoken op de rotonde van de Hooghout in Breda woensdagavond. De tweewielers zijn volledig verloren gegaan in de vlammen.
Het vuur werd rond tien voor tien ontdekt, maar de hulpdiensten hebben besloten de scooters uit te laten branden.
In de omgeving van de brand zijn veel jongeren op straat en in de wijk zijn harde explosies te horen volgens onze 112-correspondent.
