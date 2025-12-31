Hoofdprijs 'oudejaars' Staatsloterij van 15 miljoen valt in Nuenen

Een inwoner van de gemeente Nuenen heeft de hoofdprijs van de oudejaarstrekking van de Staatsloterij gewonnen. De winnaar krijgt 15 miljoen euro belastingvrij. De hoofdprijs van 30 miljoen viel op een lot dat werd verkocht als twee halve staatsloten, de andere 15 miljoen is gewonnen door iemand uit Amstelveen.

De hoofdprijs viel op lotnummer FC 72724. Omdat het om twee halve loten gaat, wordt de hoofdprijs van 30 miljoen euro opgesplitst in tweemaal 15 miljoen euro belastingvrij. Het is nog niet bekend of de winnende loten online of in een winkel zijn gekocht.

Dit jaar zijn er 7,9 miljoen Oudejaarsloten gekocht. De gegevens van de winnaars worden verder niet bekendgemaakt.

Begeleiding

De winnaars worden begeleid als ze het geldbedrag op de rekening is bijgeschreven. "Zo koppelen we de winnaars aan een financieel adviseur, gaan we in gesprek over wie het wel of niet vertellen en adviseren we hoe zij de komende tijd het beste aan de prijs kunnen wennen", vertelt Bjorn Rosner, die de winnaars begeleidt.