Grote brand op dak en bovenste verdieping van woontoren in Eindhoven

In een woontoren in Eindhoven heeft grote uitslaande brand gewoed woensdagnacht. Er waren vlammen en dikke rookwolken vanaf het dak te zien van De Caai aan de Hugo van der Goeslaan. De flat is nog in aanbouw.

Volgens een omwonenden waren de eerste vlammen rond kwart over twaalf al te zien. Twintig minuten later was er ook een oranje gloed te zien door de vensters van de bovenste etage.

Lastige brand

Omdat het om een hoge toren gaat die ook nog in aanbouw was, was de brandhaard lastig te bereiken voor de brandweer.

Die was met drie auto's, waaronder een hoogwerker, naar het flatgebouw gegaan om de brand te blussen. Ook de adviseur gevaarlijke stoffen kwam naar de brand in de toren toe.

Rond tien over één was het de brandweer gelukt om de vuurhaard te bereiken. Daarmee was de brand ook vrij snel onder controle en kon het nablussen beginnen. Er hoefde niemand geëvacueerd te worden en er raakte ook niemand gewond.

Vuurwerk

Volgens omstanders werd er tegenover de toren vuurwerk afgestoken en is daarbij mogelijk de brand ontstaan. Vuurwerk afsteken is ook dit jaar verboden in Eindhoven, maar het gebeurt toch volop. Onduidelijk is of dit ook de oorzaak van de brand is.