Traditie gaat door: vijf autowrakken in brand in Veen

Tijdens oud en nieuw zijn op een kruising aan de Rijswijksesteeg, in de omgeving van Veen, meerdere auto’s, scooters en fietsen in vlammen opgegaan. In het dorp worden rond de jaarwisseling vrijwel ieder jaar voertuigen in brand gestoken.

Rond vier uur ’s ochtends rukten de hulpdiensten uit voor de brandende voertuigen. Samen met de brandweer en de gemeente werden de wrakken later met een grote graafmachine verwijderd.

Ongeveer honderd mensen kwamen af op de branden op de kruising om naar het spektakel te kijken. Volgens de politie is er geen vuurwerk naar hulpverleners gegooid. Rond vijf uur kon de kruising weer worden vrijgegeven.

In voorgaande jaren liepen de autobranden in Veen vaker uit de hand. Afgelopen jaar werden drie mensen aangehouden en moest de Mobiele Eenheid ter plaatse komen om de rust in het dorp te herstellen. De branden zijn inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie in het dorp.

