Maand cel en taakstraf: twee mannen bestraft voor autobranden in Veen

Twee mannen van 23 en 24 jaar uit Veen zijn bestraft voor de ongeregeldheden in de nacht van 27 op 28 december vorig jaar. De jongste krijgt een taakstraf, de ander een maand gevangenisstraf, meldt het Openbaar Ministerie. Beiden hebben daarnaast een gebiedsverbod opgelegd gekregen.

De rechter verwijt de 23-jarige verdachte dat hij een sloopauto, een Volkswagen Beetle, had klaargemaakt. De auto stond geregistreerd als exportvoertuig. De officier van justitie eiste tegen hem een taakstraf van 160 uur, een maand voorwaardelijke gevangenisstraf en een gebiedsverbod.

De jongeren staken auto's in brand op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat en staken die in brand. Het in brand steken van auto's eind december gebeurt de laatste jaren jaarlijks. Het leidt vaak tot schade aan het wegdek en straatmeubilair. "Het is een gevaarlijk oorlogsgebied, waar veel bewoners niet zitten te wachten op vernielingen en branden", zei de officier van justitie.

Camerabeelden

De rechter ging daar grotendeels in mee. De man kreeg een taakstraf van 160 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Als hij binnen twee jaar opnieuw de fout ingaat, moet hij die 60 uur alsnog uitvoeren. Daarnaast mag hij de komende drie jaar tussen 1 december en 2 januari niet komen in de Witboomstraat, Van der Loostraat en Mussentiend.

De andere verdachte, een 24-jarige man uit Veen, was al eerder veroordeeld voor het in brand steken van auto’s in het dorp. Op camerabeelden van 28 december is te zien hoe hij naar een brandende auto loopt. Hij vernielt de ruiten, gooit een voorwerp op het vuur en loopt vervolgens weg.

Gevangenisstraf

"Met zijn vorige straf in het achterhoofd, heeft meneer laten zien dat hij totale lak heeft aan de overheid", zei de officier. Die eiste een gevangenisstraf van tien maanden en een gebiedsverbod van vijf jaar.

De rechter zag geen concreet gevaar voor omwonenden door de brandstichting, maar vond een gevangenisstraf wel passend vanwege de eerdere veroordeling. De man kreeg vijf maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Ook hij mag zich tussen 1 december en 2 januari niet vertonen in de genoemde straten.