Drie aanhoudingen na 'traditionele' nacht vol problemen in Veen: 'Schande'

Bij de uit de hand gelopen autobranden afgelopen nacht in Veen zijn drie mensen aangehouden. Dit heeft de politie bekend gemaakt. Het is niet duidelijk waar ze vandaan komen. Een politiewagen brandde helemaal uit. De ME heeft charges uit moeten voeren om de rust in het dorp te herstellen. “Schandalig!", zo omschrijft een dorpsbewoner woensdag de overlast die werd veroorzaakt door de brandstichters en hun aanhang.

Vlakbij de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat in Veen, waar al decennialang wagens tijdens oud en nieuw auto’s in brand worden gestoken, was het nieuwjaarsnacht weer raak. Er werden acht wagens in de as gelegd. Ook werd een politieauto in brand gestoken. De Mobiele Eenheid (ME) was nodig om de rust te herstellen.

"Het is schandalig dat een politieauto is uitgebrand. En dat zelfs de ME zelfs in actie moest komen. Het schijnt een traditie te zijn, maar dit kan echt niet”, zegt buurtbewoner Lizzy.

In het begin van de nacht was de sfeer volgens de politie nog gemoedelijk. Agenten keken op een afstand toe. Dat veranderde toen rond halfdrie een ruit van een politiewagen werd ingeslagen waarna er een harde knal volgde. De auto stond direct in brand.