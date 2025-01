1/6 Hectische jaarwisseling Veen: politieauto in brand en ME in actie

Een politieauto is in de nieuwjaarsnacht in brand gestoken in Veen. Dat gebeurde vlakbij de beruchte kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat, waar al decennialang auto's in brand worden gestoken tijdens oud en nieuw. In totaal gingen er tijdens deze jaarwisseling acht auto's in vlammen op.

De politie had de handen vol aan het herstellen van de orde in het dorp in de gemeente Altena, onder andere de Mobiele Eenheid (ME) moest eraan te pas komen. Gedurende de jaarwisseling waren er al vijf autowrakken door stokers in brand gezet. In Veen is dat een jaarlijkse traditie, al zijn veel omwonenden en de autoriteiten er alles behalve blij mee. Zo'n driehonderd mensen waren bij het 'stoken' aanwezig. Toen de politie rond drie uur 's nachts arriveerde om poolshoogte te nemen, liep het uit de hand. Terwijl de agenten op ongeveer tien meter van hun auto stonden, werd de achterruit ingeslagen. Volgens een 112-correspondent goten twee jongemannen een brandbare vloeistof in de politiewagen en staken die vervolgens aan.

De politie auto stond al snel in lichterlaaie met tientallen mensen er omheen (foto: SQ Vision).

Mobiele eenheid

Wat volgde was een grote politie-inzet. De mobiele eenheid (ME) werd opgeroepen. Er werd een waterkanon ingezet om alle toeschouwers en stokers van de kruising te verjagen. In de tussentijd waren nog eens twee autowrakken in brand gestoken.

De ME beveiligde de beruchte kruising in Veen (foto: SQ Vision).

Daarna zette de ME de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat ruim af, zodat de brandweer veilig alle autowrakken kon blussen. De korpsen uit Giessen, Wijk en Aalburg en Waalwijk moesten naar Veen komen om alles te blussen. Ravage

De kruising, waar al tientallen jaren auto's in brand worden gestoken, ziet er ook na deze jaarwisseling weer uit als een slagveld vol uitgebrande wrakken, omgeven met een dikke laag blusschuim. Zeer waarschijnlijk moet het wegdek op de kruising weer vervangen worden na de ongeregeldheden. Dat is een flinke kostenpost die de gemeente Altena al jaren een doorn in het oog is. Onduidelijk is of er ook aanhoudingen zijn verricht. De politie was dinsdagnacht niet bereikbaar voor een reactie.

Een slagveld in Veen na de jaarwisseling (foto: SQ Vision).