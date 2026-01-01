Traditie gaat in alle rust door: slechts twee autowrakken in brand in Veen

Oud en nieuw is in Veen opvallend rustig verlopen. Misschien wel rustiger dan ooit. In tegenstelling tot andere jaren werden nu slechts twee autowrakken in brand gestoken. Dit gebeurde wel op de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat waar het al zo vaak raak was.

Op een kruising aan de Rijswijksesteeg in het verderop gelegen Rijswijk ging het er heftiger aan toe. Hier werden meerdere auto’s, scooters en fietsen in de as gelegd.

Rond vier uur ’s ochtends rukten de hulpdiensten uit voor deze brandmelding. Samen met de brandweer en medewerkers van de gemeente Altena werden de wrakken later met een grote graafmachine verwijderd.

Ongeveer honderd mensen kwamen af op de branden op de kruising om naar het spektakel te kijken. Volgens de politie is er geen vuurwerk naar hulpverleners gegooid. Rond vijf uur kon de kruising weer worden vrijgegeven.

Hoe was de sfeer in het doorgaans rumoerige Veen?

In Veen trokken de twee in brand gestoken wagens ook aandacht van veel jongeren. De sfeer was gemoedelijk en er hebben zich geen ongeregeldheden voorgedaan. Toen de brandweer en personeel van de gemeente arriveerden, was de omgeving van het kruispunt al grotendeels opgeruimd. Lege bierflessen en ander afval waren vrijwel allemaal verdwenen.

In voorgaande jaren liepen de autobranden in Veen vaker uit de hand. Afgelopen jaar werden drie mensen aangehouden en moest de Mobiele Eenheid ter plaatse komen om de rust in het dorp te herstellen. De branden zijn inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie in het dorp.