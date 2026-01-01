Daan uit Dongen geboren op 1 januari: 'Een bijzondere ervaring'

Een bijzondere ervaring. Zo kijkt het kersverse ouderpaar Joyce en Dirk van Tuijn uit Dongen terug op de jaarwisseling. Ze moesten oud en nieuw noodgedwongen doorbrengen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Joyce was op 2 januari uitgeteld, maar de geboorte van hun zoon kondigde zich al eerder aan. In de afgelopen nacht kwam hij gezond en wel op de wereld.

Daan werd om 13 minuten over vier geboren op de verlosafdeling van het ETZ. “Het personeel heeft ons hierbij heel goed geholpen”, vertelt Joyce. Hun zoon woog 3730 gram bij de geboorte. Hij is het eerste kind van het stel uit Dongen.

“Nog voordat we wisten dat we een jongen zouden krijgen, kozen we al voor deze naam”, vertelt Dirk. “En toen we duidelijkheid hadden over het geslacht, hebben we die vergeleken met andere namen. Maar Daan bleef onze voorkeur houden”, voegt de al even trotse Joyce eraan toe.

Opa's en oma's zijn donderdagmiddag welkom

Samen op één kamer brachten Joyce en Dirk de jaarwisseling door, zonder champagne, maar wel in blijde afwachting. Ze blijven nog een nachtje in het ziekenhuis, vrijdag mogen ze naar huis. Maar de opa’s en oma’s mogen deze middag al hun kleinzoon komen bewonderen – in het ziekenhuis.

Voor zover bekend is Daan het eerste kind in Brabant dat deze ochtend is geboren.