De eerste baby van 2026 is geboren en Daan is zijn naam

De eerste baby van 2026 in Brabant is geboren. Voor zover bekend deed de primeur zich nieuwjaarsdag voor in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Om 13 minuten over vier deze ochtend zag Daan van Tuijn het levenslicht.

Daan is de zoon van de trotse ouders Joyce en Dirk. Het gezin komt uit Dongen. Daan werd geboren op de verlosafdeling van het ETZ.

De verwachting is dat later deze donderdag vanuit meer ziekenhuizen in Brabant geboortes worden gemeld.