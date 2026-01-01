'Lijkt wel een oorlogsgebied', gewelddadige jaarwisseling in Bredase wijk

In de wijk Tuinzigt in Breda kunnen bewoners deze nieuwjaarsochtend hun ogen niet geloven. Voor velen begint het nieuwe jaar met puinruimen. "Het lijkt wel een oorlogsgebied", zegt een geschrokken echtpaar. Vuurwerk heeft een ruit uit de auto van de vrouw geblazen. In de Ahornstraat in de wijk getuigen meerdere uitgebrande auto’s van een gewelddadig verlopen jaarwisseling.

Op verschillende plekken zijn de stenen uit de straat gehaald, lantaarnpalen zijn geknakt en huizen zijn bekogeld. De gemeente had volgens verschillende buurtbewoners eerder moeten ingrijpen. Bewoners geven aan dat ze zelf een feestje hadden georganiseerd. Maar daar kwamen volgens hen buitenstaanders op af, met bivakmutsen. Vervolgens liep het helemaal uit de hand, zo hoort onze verslaggever die deze nieuwsjaarsdag in de wijk is. "Apocalyptisch", zo omschrijven bewoners.

"Het rommelt in de wijk Tuinzigt", gaf een woordvoerder van de politie al redelijk vroeg op de oudjaarsavond aan. De politie werd in de wijk bekogeld met molotovcocktails en stoeptegels. Op de kruising van de Meidoornstraat en de Ahornstraat werd in het midden van de straat een groot vuur gestookt. De Mobiele Eenheid ging door de wijk.

De politie verzamelde zich bij de brandweerkazerne en trok daarna met meerdere eenheden de wijk in. Een laadpaal stond in brand waardoor een deel van Tuinzigt zonder stroom kwam te zitten. Een politievoertuig werd vernield en meerdere auto’s gingen in vlammen op. Er ontstonden vechtpartijen, de waterwerper werd ingezet. Maar rond tien uur trok de ME zich terug.

De politie gaf ruim voor middernacht aan vijf aanhoudingen te hebben verricht. Hoe de avond en nacht daarna zijn verlopen is nog niet helemaal duidelijk. Maar nu de rookwolken zijn opgetrokken, is duidelijk dat veel bewoners angstige momenten hebben beleefd.