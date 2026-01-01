Burgemeester ontdaan na overlijden kind nieuwjaarsnacht: 'hartverscheurend'

Margo Mulder, burgemeester van Bergen op Zoom, is zeer ontdaan na het overlijden van een jongetje tijdens nieuwjaarsnacht. "Ik vind het hartverscheurend en intens verdrietig dat dit drama vannacht in onze stad heeft plaatsgevonden."

De burgemeester leeft mee met de familie van het jongetje dat is omgekomen. "Ik wens hen de komende periode heel veel sterkte om met dit enorme verlies om te gaan."

Het kindje werd iets na middernacht aangereden op de Noordsingel in Bergen op Zoom. De hulpdiensten kwamen met spoed naar het ongeluk toe. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Er is geprobeerd het kind te reanimeren, maar deze hulp mocht niet meer baten.

Onderzoek in volle gang

Donderdagochtend maakte de politie bekend dat de bestuurder van de auto niet onder invloed was van alcohol of drugs. Dit is gebleken uit een blaas- en speekseltest.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.