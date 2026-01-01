Man op straat beroofd en in elkaar geslagen

Een man is in de vroege ochtend van 1 januari op straat beroofd en in elkaar geslagen in Oosterhout. Het slachtoffer fietste vanuit het centrum naar huis en werd op de kruising van de Slotlaan en de Ridderstraat door meerdere mensen omsingeld.

Het slachtoffer fietste naar huis rond tien over vijf in de ochtend. Op de kruising werd hij plotseling vastgepakt en omsingeld. De daders waren helemaal in het zwart gekleed, meldt de politie.