Man op straat beroofd en in elkaar geslagen
Vandaag om 15:41 • Aangepast vandaag om 16:11
Een man is in de vroege ochtend van 1 januari op straat beroofd en in elkaar geslagen in Oosterhout. Het slachtoffer fietste vanuit het centrum naar huis en werd op de kruising van de Slotlaan en de Ridderstraat door meerdere mensen omsingeld.
Het slachtoffer fietste naar huis rond tien over vijf in de ochtend. Op de kruising werd hij plotseling vastgepakt en omsingeld. De daders waren helemaal in het zwart gekleed, meldt de politie.
Het slachtoffer werd meerdere keren geslagen, de daders pakten zijn geld en andere persoonlijke spullen af. Ze gingen er vervolgens via de Slotlaan vandoor.
De politie zoekt getuigen die de daders hebben gezien of in bezit zijn van camerabeelden.
