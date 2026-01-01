Motorcrosser Herlings stapt over naar fabrieksteam Honda

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft een meerjarig contract getekend bij het fabrieksteam van Honda. De Japanse renstal maakte zijn komst op nieuwjaarsdag bekend. De vijfvoudig wereldkampioen uit Oploo had onlangs zijn vertrek aangekondigd bij KTM. Herlings reed zestien jaar voor de Oostenrijkse renstal.

"Dit is natuurlijk een grote verandering voor mij, maar eerlijk gezegd ben ik ontzettend blij om me bij Honda aan te sluiten", zegt Herlings op de site van zijn nieuwe team. "Ik loop al wat langer mee en dan zie je hoe de verschillende teams en mensen hun werk doen. Toen ik hoorde dat Honda interesse had in mij, was het geen moeilijke beslissing, want ik wist dat ik me zou aansluiten bij een uiterst professioneel en georganiseerd team dat er alles aan doet om een ??rijder te helpen slagen."

De eerste grand prix van het nieuwe seizoen is op 8 maart in het Argentijnse Bariloche. "Ik heb twee maanden de tijd om te wennen aan deze gloednieuwe machine en dat is niet veel, maar ik ga meteen rijden. Ik voel me als een kind met kerst, dat staat te popelen om een 'nieuw' speeltje uit te pakken."

Wereldkampioen

De 31-jarige Herlings werd wereldkampioen in de MX2-klasse in 2012, 2013 en 2016. Na de overstap naar de zwaarste categorie, de MXGP, volgden nog twee wereldtitels: in 2018 en 2021. In totaal won hij 112 grands prix en daarmee is hij recordhouder.

Zware blessures lopen als een rode draad door de carrière van Herlings. Zo brak hij twee keer zijn sleutelbeen en hield een voetbreuk hem ook een hele tijd aan de kant. Dit najaar won hij nog de Grote Prijs van Nederland, gevolgd door de grands prix van Turkije en China.

In december werd bekend dat Herlings na zestien jaar KTM ging verlaten.