Bikkels Doree, Ammelie en Dylan starten 2026 met een frisse nieuwjaarsduik

Uitkateren van oud en nieuw op een wel heel sportieve manier: 350 mensen duiken donderdag in de Galderse Meren in Breda. Met een frisse duik in water van vier graden starten ze het nieuwe jaar met een ferme plons.

"Drie, twee, een go!", 350 mensen rennen vanaf het strand van de Galderse Meren donderdagmiddag het koude water in. Met de bekende oranje mutsen op starten ze 2026 met een zeer frisse duik. Het water is namelijk 'maar' vier graden. Een man komt na de duik het water uit gesprint en roept: "Het is heel koud, maar wel lekker. Ik voel tintelingen in mijn lijf. Maar voor de rest: Happy new year." 2025 afwassen

Doree is ook een van de dapperen die deze middag een duik neemt. "Ik ben gek geworden, een beetje", zegt ze lachend voordat ze het water in rent. "Even 2025 van me afwassen. Ik vind dat ik een nieuw jaar verdien met allemaal frisse nieuwe dingen, na mijn scheiding. Ik vind het dan een goed idee om dit te doen."

Terug uit het water zegt ze, licht bibberend: "Heerlijk. Ik voel de onderkant van mijn lichaam niet meer, maar het was echt fijn." Warme chocomel

Niet alleen volwassen bikkels trotseren de kou. Ook veel kinderen wagen zich aan de frisse nieuwjaarsduik. Een van hen is Ammelie. "Mijn moeder had gezegd: 'zullen we de nieuwsjaarduik doen'. Ik denk dat ik wel ga proberen om erin te gaan", zegt ze. Als beloning staat haar wat lekkers te wachten. "We hebben warme chocomel en ik heb er gewoon heel veel zin in, dat houdt me wel warm." Vrienden Dylan en Wesley gaan het water in, gewoon omdat ze het wel leuk vinden. "Ik heb er wel zin in eigenlijk. Gewoon een mooi begin van het nieuwe jaar", zegt Dylan. Dat het water maar vier graden is, deert hem niet. "We overleven het wel hoor. een week geleden kwam een van mijn beste vrienden, Wesley, met het idee om dit te gaan doen. Waarom niet eigenlijk. Het is eigenlijk zijn schuld." Gekkigheid

Wesley: "Ik heb er heel veel zin in man. Nog leuker dan oud en nieuw eigenlijk. We doen het meer uit gekkigheid, het nieuwe jaar goed beginnen." Terug uit het water houden de twee het kort, om zich snel op te gaan warmen. "Heerlijk was het, maar wel heel koud."

Nieuwjaarsduik Galderse Meren.