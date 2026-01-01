Oppermachtige Gian van Veen stunt en gaat naar halve finale WK Darts

Gian van Veen heeft een unieke prestatie geleverd door de halve finale van het WK Darts te bereiken. De 23-jarige darter uit Andel schakelde donderdagavond Luke Humphries, de nummer twee van de wereldranglijst, uit in een ijzersterke wedstrijd. Uiteindelijk werd het 5-1 voor The Giant, die een gemiddelde van boven de 105 noteerde.

Die wil om te winnen was er al vanaf de eerste beurt bij de in Andel wonende darter. Hij gooide direct zijn eerste 180 in de set die gestart werd door Humphries. En om het nog mooier te maken brak The Giant Humphries bij een stand van 2-2 in legs om zo de eerste set af te snoepen van de Engelsman.

De tegenstander van Gian van Veen in de kwartfinale was Coolhand Luke Humphries. De Engelsman staat tweede op de wereldranglijst en werd in 2024 al eens wereldkampioen. En dus wist Van Veen dat hij van goede huizen moest komen om deze pot te winnen.

De tweede set ging voor de 23-jarige Nederlander wat minder soepel en dus trok Humphries de stand in sets gelijk en beloofde dit een uiterst spannende wedstrijd te worden. En die spanning bleef zichtbaar in de derde set toen de éénmalig-wereldkampioen twee pijlen op rij in het verkeerde vakje gooide in de beslissende leg van de set. Van Veen was er als de kippen bij om die set af te pakken en zo weer een 2-1 voorsprong in sets op het bord te zetten.

Big Fish

Voor de 1,93 meter lange darter was het de eerste keer dat hij in de kwartfinale van het WK stond, maar dat leek hem weinig te doen. Want in de eerste leg van de tweede set gooide hij de 'Big Fish', de hoogst mogelijke score van 170 om uit te gooien. En toen hij ook nog de daaropvolgende leg van Humphries afpakte, werd het duidelijk dat dit wel eens een hele mooie avond kon worden. Helemaal toen Van Veen ook nog de set pakte en zo op 3-1 kwam, waarna hij nog twee sets nodig had voor de winst.

En een set later had Van Veen er nog maar eentje nodig. Humphries maakte fouten en Van Veen gooide ijzersterk en profiteerde telkens van de gemiste pijlen van de Engelsman, waarna de overwinning hem bijna niet meer kon ontgaan. De goede vorm trok Van Veen ook gewoon door in de set erna. Het werd 5-1 en Humphries was kansloos.

Weer een oud-wereldkampioen

Vrijdag speelt Van Veen de halve finale tegen de Schot Gary Anderson. De oud-wereldkampioen schakelde eerder dit toernooi ook al Michael van Gerwen uit.

Dankzij deze prachtige overwinning staat Van Veen virtueel derde op de wereldranglijst en gaat hij Michael van Gerwen voorbij.