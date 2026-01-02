112-nieuws: Bestuurder gewond als auto van de weg raakt en de struiken in glijdt • A2 bij Den Bosch dicht door ijsvorming op de weg

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

15:24 Bestuurder gewond als auto van de weg raakt en de struiken in glijdt Een auto is vrijdagochtend door gladheid van de weg geraakt en in de struiken gegleden op de afrit van de A27 bij Oosterhout. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder

15:10 A2 bij Den Bosch dicht door ijsvorming op de weg De A2 bij Den Bosch is vrijdagmiddag dicht tussen knooppunt Vught en Empel. Door de sneeuwval is er ijsvorming ontstaan op het wegdek, waardoor het te gevaarlijk is om erover heen te rijden. Lees verder

13:38 Jongeren stichten brand en mishandelen man in Putte tijdens jaarwisseling Een groep jongeren heeft tijdens de jaarwisseling brand gesticht in een huis aan de Beukendreef in Putte. Dit deed de groep door de ramen van het huis kapot te maken en vervolgens vuurwerk naar binnen te gooien. De 40-jarige vriend van de bewoonster wilde samen met zijn vriendin de groep stoppen en werd mishandeld. Lees verder

12:25 Confrontatie in Helmond: mannen belagen auto met vrouw er nog in Een groep mannen is op 31 december in Helmond de confrontatie aangegaan met een vrouw die in een auto zat. Beelden van het incident aan de Vinkelaan gaan inmiddels rond op sociale media. Daarop is te zien hoe de situatie snel escaleert en de auto van de vrouw zwaar wordt beschadigd. Lees verder

12:22 Touringcar botst tegen auto bij grensovergang op A16 Bij de grensovergang op de A16 is een touringcar met passagiers tegen een auto gebotst. De weg is inmiddels weer vrij. De bestuurder van de auto raakte lichtgewond, waarvoor een ambulance werd opgeroepen. Lees verder

12:10 Ongeluk op A2 bij Maarheeze zorgt voor vertraging Een ongeluk op de A2 bij Maarheeze zorgt voor vertraging richting Eindhoven. De linkerrijstrook was kort afgesloten, maar is om half een vrijgegeven. Lees verder

11:54 Ongeluk met meerdere auto's op A50, vertraging richting Eindhoven Het is vrijdagochtend voor de derde raak op de A50 bij Sint-Oedenrode. Net voor het middaguur zijn meerdere auto's op elkaar gebotst. De rechterrijstrook is dicht richting Eindhoven. Lees verder

11:45 Alarm om sneeuw bij de schaatsbaan, brandweer moet dak sneeuwvrij maken De brandweer is vrijdagochtend opgeroepen om het sneeuwpak dat op de tent van de schaatsbaan in Nuenen ligt weg te halen. Er werd alarm geslagen omdat het dak door het gewicht van sneeuw steeds verder naar binnen kwam. Lees verder

11:08 Bus met passagiers moet uitwijken voor ongeluk en glijdt zelf van de weg Een streekbus is vrijdagochtend tegen de vangrail gereden op de Nistelrodeseweg bij Uden. De chauffeur moest uitwijken voor twee auto's die op elkaar waren gebotst en kwam hierdoor zelf in de problemen. Lees verder

09:35 Bestuurder verliest controle over auto en belandt in de sloot in Oss Een auto is vrijdagochtend in een sloot beland bij het Vollerhovenmeer in Oss. De bestuurder verloor de controle over het stuur door sneeuw en kwam in het water terecht. Lees verder

09:20 Glad op A50 bij Sint-Oedenrode, meerdere ongelukken Door sneeuwval zijn vrijdagochtend twee ongelukken gebeurd op de A50 bij Sint-Oedenrode, één in de richting van Eindhoven en één richting Nijmegen. Lees verder

07:00 Derde explosie in één week bij huis in dezelfde straat in Oosterhout In de nacht van donderdag op vrijdag is er weer een explosie geweest bij een huis aan de Jan Luikenstraat in Oosterhout. Het is de derde keer in één week tijd. Ook werd er woensdag een explosief gevonden in een tuin. Lees verder

05:45 Auto glijdt van de weg op rotonde in Helmond Een auto is donderdagnacht op een rotonde op de N279 in Helmond van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Dit gebeurde waarschijnlijk door de gladheid op de weg. Lees verder