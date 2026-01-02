Derde explosie in één week bij huis in dezelfde straat in Oosterhout

In de nacht van donderdag op vrijdag is er weer een explosie geweest bij een huis aan de Jan Luikenstraat in Oosterhout. Het is de derde keer in één week tijd. Ook werd er woensdag een explosief gevonden in een tuin.

Door het explosief ontstond er een groot gat in de deur van het huis. De bewoner van het huis, een oudere man, is flink geschrokken.

Vorige week vrijdagavond- en nacht waren er ook al twee explosies bij een ander huis in de straat. Een 90-jarige man moest toen 's nachts zijn huis uit. Vier dagen later werd in het naastgelegen huis een explosief gevonden. Dit huis werd door de burgemeester gesloten. Ook werd er een camera geplaatst. De recherche is bezig met onderzoek.

Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink