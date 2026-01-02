Udense langlaufsafari voor het eerst in de sneeuw: 'Het geeft een sfeertje'

De jaarlijkse langlauf-safari op de Bedafse Bergen in Uden is nog nooit in de sneeuw geweest. Tot nu. Hoogstwaarschijnlijk glijden kinderen daar aan het eind van vrijdagmiddag op latten van besneeuwde heuvels.

De sneeuwval is voor langlaufvereniging Bedaf een mooie verrassing. De langlaufsafari stond al even gepland, maar met sneeuw had de club niet direct rekening gehouden. "Dat is natuurlijk helemaal op en top. Dan heb je sneeuw nodig en dan krijg je wat je wil vandaag", zegt Esther Aarden-Verhagen van de vereniging.

Winterse buien gedurende de dag

Kleine winstwaarschuwing: de sneeuw moet wel tot het eind van vrijdagmiddag blijven liggen. Al zijn de vooruitzichten goed, ziet weerman Matthijs van der Linden van Weerplaza. De winterse buien houden waarschijnlijk de hele dag aan.

In Uden krijgen kinderen en ouders straks langlaufski's aan en stokken in hun hand. Verdeeld over vijf groepen lopen ze met een trainer door de bossen en over de heuvels. "We gaan lekker van de berg af glijden", zegt Esther.

Vaak op zand, nu op sneeuw

Ondanks dat langlaufen een echte winterse sport is, loopt de Udense vereniging vaak gewoon op het zand van de Bedafse Bergen. Op de kunststofbaan worden wekelijks lessen gegeven om de technieken te leren. "Met langlaufen heb je eigenlijk sneeuw nodig en dat hebben we nu. Het geeft een sfeertje. Dat maakt het compleet."

Er staan straks zo'n tachtig mensen op de langlauflatten. Dat zijn er een stuk meer dan Esther vooraf had gedacht. Daarom is de inschrijving inmiddels gesloten. "We hebben veel materialen, maar er is zoveel vraag. We hebben zelfs extra vrijwilligers moeten inzetten."