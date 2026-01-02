Hierdoor gaat het de hele dag al mis op de A50

Het is vrijdag al meerdere keren misgegaan op de A50 bij Sint-Oedenrode. De ene naar de andere automobilist slipt op de snelweg en raakt betrokken bij een ongeluk.

"Maar het zout moet natuurlijk ingereden worden om echt goed te kunnen werken. Op veel wegen in het land is het vanochtend relatief rustig geweest. Hierdoor bestaat de kans dat het zout nog niet in het wegdek is getrokken."

Rijkwaterstaat geeft vrijdagmiddag aan dat het inderdaad al een aantal keer is misgegaan op de snelweg. Volgens een woordvoerder is er geen speciale reden voor. "We hebben vannacht en vanochtend bijna overal gestrooid door het land, ook op de A50", legt Rijkswaterstaat uit.

Dit zorgt ervoor dat het nog glad kan zijn op de snelweg en bestuurders sneller slippen en doorglijden.

Matig je snelheid

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om extra alert te zijn. "Houd je aan de adviessnelheid en ga goed voorbereid op reis."

Wat gebeurde er vrijdagochtend?

De eerste twee ongelukken vonden aan het begin van de ochtend plaats. Eén in de richting van Eindhoven en één richting Nijmegen. De automobilist die in de richting van Eindhoven reed sloeg met een auto over de kop en belandde naast de weg. De andere kant is vermoedelijk een auto gaan slippen door de sneeuw. Die bestuurder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Rond het middag uur ging het opnieuw mis en waren er meerdere auto's betrokken bij een ongeluk. Het is niet bekend of er hierbij mensen gewond zijn geraakt.