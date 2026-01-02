Martin zag via camera hoe jongeren vuurwerk en stenen in zijn huis gooiden

Martin had zich de jaarwisseling heel anders voorgesteld. Hij zou thuis zijn met zijn drie kinderen, maar besloot op het laatste moment naar hun moeder te gaan. Die beslissing redde zijn gezin: terwijl hij weg was, werd zijn woning in Putte belaagd door jongeren die ramen ingooiden en vuurwerk naar binnen gooiden.

Via zijn beveiligingscamera zag Martin hoe het gebeurde. Toen hij terugkwam, trof hij een ravage aan: ingegooide ramen, smeulend vuurwerk en een woonkamer vol rook. "Het was net een oorlogsgebied", zegt Martin. De antikraakwoning van Martin maakt deel uit van het oude verzorgingstehuis het Beukenhof, eigendom van zorgorganisatie Tante Louise. Het pand zou binnenkort worden gebruikt als opvang voor ex-verslaafden. Dat plan zorgde in het dorp al weken voor grote onrust. "In de dagen voorafgaand aan oud en nieuw was er veel vuurwerkoverlast en waren er protesten tegen de opvang", vertelt Martin.

Martin is vader van drie kinderen: een dochter van twee en twee zoons van zes en achttien jaar. Zijn oudste zoon was oud en nieuw bij vrienden, en de twee jongste zouden eigenlijk bij hem vieren. "Op het laatste moment besloot ik toch naar hun moeder in Bergen op Zoom te gaan", vertelt hij. Door de spanningen in de buurt en het vele vuurwerk kreeg hij die dag een naar gevoel. "Normaal hangt mijn beveiligingscamera in de slaapkamer, maar ik heb hem net voordat ik ging in de woonkamer geplaatst. Ik wilde alle ramen in de gaten kunnen houden, voor als het mis zou gaan."

Net na middernacht zag Martin via de camerabeelden hoe de ramen van zijn woning werden ingegooid. Hij zette direct de opnames aan. "Het ging erg snel. Voordat ik mijn jas had aangetrokken werd er al vuurwerk naar binnen gegooid." Rond kwart over twaalf belde hij de politie en kort daarna ook de brandweer. Martin schakelde de hulp van zijn buurvrouw Lisa* en haar vriend Kevin* in. Zij waren oud en nieuw in de buurt aan het vieren en hij vroeg of ze de hulpdiensten wilden opvangen. Toen Kevin het geweld probeerde te stoppen werd hij zwaar mishandeld.

Toen Martin bij zijn woning aankwam, stond de woonkamer vol rook en ging het brandalarm af. "De elektrische schuifdeuren gaan dan niet meer open", legt hij uit. Martin wrikte daarom met zijn blote handen de deuren open en stormde naar binnen. Eenmaal binnen zag hij dat het vuurwerk nog smeulde. "Heel de ruimte hing vol met rook en ik zag overal kleine brandjes." Omdat de brandweer er nog niet was, besloot hij zelf in te grijpen. "Toen heb ik de brandblusser gepakt en ben ik zelf gaan blussen." Uiteindelijk kreeg hij het vuur onder controle. Toen de brandweer arriveerde, hoefden zij niet meer te blussen. Zij controleerden de woning en plaatsten ventilatoren om de rook naar buiten te blazen.

Potten vuurwerk die naar binnen zijn gegooid (privéfoto).

De schade aan de woning is groot. Voor hem is het niet alleen materiële schade, maar ook het verlies van een veilige plek voor zijn kinderen. "Zij voelden zich hier thuis en veilig. Die lafbekken hebben dat nu vernietigd", zegt hij gefrustreerd. Daarnaast wijst hij nadrukkelijk op de bestuurlijke verantwoordelijkheid. Volgens Martin was de onrust al langere tijd bekend en had er meer toezicht moeten zijn. "Dit was te voorzien geweest als er extra controles waren uitgevoerd." Burgemeester Steven Adriaansen stelt dat wat er op oudejaarsnacht in Putte is gebeurd niks te maken heeft met de eerdere, vreedzame protesten tegen de verkoop van het pand. Hij noemt het geweld 'absoluut onacceptabel' en vindt het 'goed dat de politie het onderzoek serieus aanpakt'. Getuigen worden opgeroepen zich te melden.