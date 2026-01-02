Lisa's vriend wilde vuurwerkaanslag voorkomen en werd zwaar mishandeld

"Ik dacht echt dat hij dood was..." vertelt Lisa* (31) ontdaan. Haar vriend Kevin* (40) werd bewusteloos geslagen tijdens nieuwjaarsnacht in Putte. Een grote groep jongeren had vuurwerk in het huis van hun buurman gegooid en Kevin wilde hen wegjagen. "Ineens lag hij op de grond, buiten bewustzijn, met zijn gezicht onder het bloed."

Beduusd en nog amper beseffend wat hen is overkomen, proberen Lisa en Kevin hun verhaal te delen. Het gezicht van Kevin zit onder de bloeduitstortingen, korsten en blauwe plekken. "Hij kan heel weinig prikkels hebben", en dus zit Kevin er maar een kwartiertje bij. Terug naar nieuwjaarsnacht. Rond tien over twaalf 's nachts werd Lisa gebeld door hun buurman. "Hij was in paniek en vroeg of we zo snel mogelijk naar Putte konden rijden (naar hun woning in De Beukenhof red.) Op camerabeelden zag de buurman dat er een baksteen bij hem naar binnen werd gegooid en even later volgde ook vuurwerk." De buurman zelf zat in Bergen op Zoom en kon dus niet zo snel ter plaatse zijn. Samen met Kevin haastte Lisa zich vanuit Huijbergen - waar de twee samen nieuwjaar vierden - naar huis. "Bij aankomst kwam de rook al naar buiten, waren de ramen kapot en stond er een grote groep mensen om het huis van de buurman heen." Er had zich een groep van zo'n vijftig jongeren, in de leeftijd 18 tot 25 jaar, voor De Beukenhof verzameld.

"Hij was buiten bewustzijn en zijn gezicht zat onder het bloed."

Lisa probeerde de elektrische centrale deur van het voormalig verzorgingshuis open te krijgen, maar dat lukte niet. Toen ze zich omdraaide, schrok ze zich rot. "Ik zag Kevin op de grond liggen, terwijl hij in elkaar geslagen werd door zes jonge gasten. Ik dacht echt dat hij dood was... Hij was buiten bewustzijn, lag op zijn buik en zijn gezicht zat onder het bloed."

Om haar vriend te beschermen, dook Lisa bovenop hem. "Mij deden ze niets, maar ze bleven Kevin gewoon door schoppen in zijn buik en zijn ribben. Dat kon ik in m'n eentje niet tegenhouden." Toen Lisa112 probeerde te bellen, werd haar telefoon uit haar hand geslagen. Daarom duurde het langer voordat er hulp kwam. "Ik kon het adres pas later doorgeven, toen ik ze opnieuw belde." Zodra Kevin bij kennis was, heeft Lisa met wat omstanders haar vriend op een bankje getild.

"Ik heb heel veel pijn."

In het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom bleek hij drie gebroken ribben en twee gekneusde polsen te hebben. Ook was zijn lever door het geweld 1 centimeter verplaatst. "Ik maak me daar wel zorgen om," zucht Kevin. "Want er komen steeds geluiden uit mijn buik. Ik heb heel veel pijn." Al wekenlang heerst er onrust in Putte. De reden is de mogelijk nieuwe bestemming van het oude verzorgingstehuis. Dat is nu nog van de zorgorganisatie Tante Louise, maar is inmiddels verkocht aan een investeringsmaatschappij. Die gaat het gebouw verhuren aan New Life Methods, een organisatie die ex-verslaafden opvangt. Iets waar de dorpsbewoners niet blij mee zijn. Toch heeft de geweldsexplosie van nieuwjaarsnacht volgens de bewoners en de burgemeester niets te maken met de onrust om De Beukenhof. Een bewoner die anoniem wil blijven, vertelt over meerdere groepen jongeren die op hun scooters en fatbikes het dorp terroriseren. "Ze hebben gewoon geen respect. Mensen voelen zich niet veilig op straat. Ze hebben allemaal een grote mond en blowen veel." "Wat er op oudejaarsnacht in Putte is gebeurd, heeft helemaal niets te maken met de protesten en acties tegen de verkoop van het pand, die juist heel harmonieus en respectvol verliepen," stelt burgemeester Steven Adriaansen. "Dit is een vorm van geweld die absoluut niet te tolereren valt. Het is goed dat de politie dit onderzoek stevig oppakt en getuigen van het incident oproept om contact op te nemen." *Lisa en Kevin zijn gefingeerde namen. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

De ramen zijn ingegooid met bakstenen (privéfoto).