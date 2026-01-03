Bijzonder natuurfenomeen boven Tilburg: onweer tijdens een sneeuwbui

Wakker worden in een witte wonder wereld is al bijzonder, maar als het sneeuwt en tegelijkertijd onweert is dat extra bijzonder. Dit natuurfenomeen kreeg Tilburg en omgeving zaterdagochtend cadeau.

"Onweer in de winter tijdens een sneeuwbui is een zeer ongewone gebeurtenis", zegt weerman Johnny Willemsen van Weerplaza. "Maar het kan inderdaad wel. Het heeft zelfs een speciale naam: thundersnow."

Wereldwijd wordt thundersnow gemiddeld zo'n zes keer per jaar waargenomen. In Nederland is het dus niet gek dat we het weersverschijnsel soms jarenlang niet zien.

Allereerst moet de lucht koud genoeg zijn om het te laten sneeuwen. Dat is op zichzelf al geen vanzelfsprekendheid in Nederland. Als de lucht dan eenmaal koud genoeg is, heeft deze lucht eigenschappen die onweer juist vaak tegengaan, zoals een gebrek temperatuurverschillen in de lucht.

Verschil met zomer

Onweer met sneeuw heeft andere eigenschappen dan een zomerse onweersbui met plensregens. De sneeuwkristallen reflecteren de bliksemflits, waardoor deze veel feller en vaak wit tot goudkleurig is. Dit in tegenstelling tot veelal blauw en violet licht tijdens bliksem met regen.

De sneeuw dempt daarnaast de donder enorm, vaak komt het geluid van de donder niet verder dan slechts drie tot vijf kilometer. Dus hoor je tijdens thundersnow de donder, dan kun je beter maar als de bliksem een veilige plaats opzoeken.