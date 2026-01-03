Vermiste Mick (19) toch niet gezien, politie roept op niet zelf te zoeken

De politie zoekt niet langer in Asten naar de vermiste Mick uit Helmond. Eerder kwamen er tips binnen dat de 19-jarige jongen daar gezien zou zijn, maar dit blijkt niet het geval. De politie roept mensen zaterdagochtend op niet zelfstandig naar Mick op zoek te gaan.

Mick heeft een verstandelijke beperking en verdween in de nacht van donderdag op vrijdag rond middernacht uit Helmond. De politie en zijn familie maken zich grote zorgen om hem.

Dit blijkt toch niet het geval, aldus de politie zaterdagochtend. "De persoon die gezien werd in Asten betrof een andere persoon dan de vermiste Mick", aldus de politie op social media.

'Niet zelf zoeken'

Naast de politie, de Mobiele Eenheid (ME), de Stichting Inzet Reddingshonden Nederland (SIN) en een groep buurtbewoners zoeken ook zo'n honderd veteranen van Stichting Veteranen Search Team (VST) al dagen naar de vermiste jongen.

De politie roept zaterdag op niet zomaar te gaan zoeken. "Wij snappen dat mensen betrokken zijn en willen helpen zoeken. De vraag is om dat niet op eigen initiatief te doen, maar om u aan te sluiten bij de burgeractie van Coördinatie Platform Vermissing (CPV)", aldus de politie.

Camerabeelden

Mensen met een camera aan hun woning wordt opgeroepen de beelden van hun camera nog eens goed te bekijken, om te zien of Mick daarop zichtbaar is. Met die beelden hoopt de politie te kunnen bepalen welke route Mick gelopen heeft.

Mick heeft een lichte huidskleur, blond golvend haar, is ongeveer 1 meter 80 lang en draagt een bril. Hij droeg vermoedelijk een korte zwarte Nike-broek en een rode, roze shirt. Op camerabeelden die kort na zijn verdwijning in de directe omgeving van het huis van Mick zijn gemaakt, is te zien dat hij weinig kleding draagt.