Patiënte in ziekenhuisbed de sneeuw in: 'Dat ik dit nog mee mag maken'

Bijna een maand kon ze niet naar buiten door haar ziekte, maar zaterdag mocht patiënte Franci onverwachts de sneeuw in. Verpleegkundigen van de oncologie-afdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven rolden haar in het ziekenhuisbed naar buiten. "Een dankbaar en waardevol moment", schrijven ze op Instagram.

De vrouw had vanuit haar bed gezien dat het sneeuwde, maar heel goed kon ze het niet zien.

"Tijdens de zorg vertelde zij over de skivakanties van vroeger, de sneeuw deed haar daar aan denken. Ze is altijd al dol op sneeuw geweest", valt te lezen op het account de oncologie-afdeling. Ook bij de verpleegkundigen begon het te kriebelen om Franci mee naar buiten te nemen. Tien minuten later stonden ze samen met patiënte Franci warm en ingepakt in de sneeuw.

'Wat een geweldige gouden actie, jullie zijn toppers.'