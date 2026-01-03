Patiënte in ziekenhuisbed de sneeuw in: 'Dat ik dit nog mee mag maken'
Bijna een maand kon ze niet naar buiten door haar ziekte, maar zaterdag mocht patiënte Franci onverwachts de sneeuw in. Verpleegkundigen van de oncologie-afdeling van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven rolden haar in het ziekenhuisbed naar buiten. "Een dankbaar en waardevol moment", schrijven ze op Instagram.
De vrouw had vanuit haar bed gezien dat het sneeuwde, maar heel goed kon ze het niet zien.
"Tijdens de zorg vertelde zij over de skivakanties van vroeger, de sneeuw deed haar daar aan denken. Ze is altijd al dol op sneeuw geweest", valt te lezen op het account de oncologie-afdeling.
Ook bij de verpleegkundigen begon het te kriebelen om Franci mee naar buiten te nemen. Tien minuten later stonden ze samen met patiënte Franci warm en ingepakt in de sneeuw.
'Wat een geweldige gouden actie, jullie zijn toppers.'
"Na wat sneeuwballen te hebben gegooid en de sneeuw te hebben gevoeld was dit moment meer dan geslaagd!", schrijven ze. Ook Franci had ontzettend genoten: 'Dat ik dit nog mee heb mogen maken', sprak ze na afloop.
De actie kan op veel applaus rekenen van lezers. 'Top, wat een geweldige verpleegkundigen die weten wat zorg betekent. Jullie verdienen een lintje', aldus een van de lezers. 'Wat een geweldige gouden actie, jullie zijn toppers.'