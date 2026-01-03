Advertentie
Alle bussen rijden weer
Vandaag om 11:03 • Aangepast vandaag om 17:06
De bussen van busbedrijf Arriva rijden sinds zaterdag eind van de middag weer volgens de normale dienstregeling. De sneeuw zorgde er zaterdag voor dat veel bussen niet de weg op konden.
Arriva meldde zaterdag op de website dat er tenminste tot twaalf uur 's middags geen enkele bus zou rijden.
Enkele uren later werd het busverkeer in West-Brabant weer hervat. Rond vijf uur reden ook de Arriva-bussen in de rest van de provincie weer.
Hermes, dat het busvervoer in de regio Eindhoven regelt, had geen last van de sneeuw.
Advertentie
Advertentie