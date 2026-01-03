Navigatie overslaan

Deel van Arriva-bussen weer de weg op

Vandaag om 11:03 • Aangepast vandaag om 12:44

De bussen van busbedrijf Arriva rijden sinds zaterdagmiddag weer in West-Brabant. In het oosten van de provincie blijven de bussen nog stilstaan vanwege de sneeuw. Hermes, dat bussen heeft rijden in de regio Eindhoven, rijdt nog wel.

Profielfoto van Wim Heesterbeek
Geschreven door
Wim Heesterbeek

Arriva meldde zaterdag op de website dat er tenminste tot twaalf uur 's middags geen enkele bus zou rijden.

Inmiddels is het busverkeer in West-Brabant dus weer hervat.

Op de site van Hermes zijn geen storingen of omleidingen gemeld.

