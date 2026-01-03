Advertentie
Vrachtwagen geschaard op ijzige rondweg, verkeer staat vast
Vandaag om 11:07 • Aangepast vandaag om 11:52
Een vrachtwagen is zaterdagochtend geschaard op de Burgemeester Letschertweg bij Dongen. Het ongeluk gebeurde in de richting van Tilburg-Noord.
De chauffeur raakte niet gewond maar het verkeer staat muurvast. Een berger is onderweg om de vrachtwagen weg te halen.
Volgens ooggetuigen is de Burgemeester Letschertweg door de sneeuw veranderd in een ijsbaan, waardoor de vrachtwagen grip op de weg verloor.
