Tv-kok Rudolph van Veen is opa geworden van kleindochter Juul

Tv-kok Rudolph van Veen uit Tilburg is opa geworden van kleindochter Juul. Dat heeft hij vrijdagavond bekendgemaakt in een bericht op Instagram. "Wat een wondertje. Mijn hart is meteen gestolen."

Rudolph (58) zegt trots te zijn op zijn dochter Doris en schoonzoon Marijn. Daarnaast is hij verguld met zijn kleindochter Juul. "Het is een prachtig begin van 2026."

Een half jaar geleden liet hij op Instagram weten dat hij enorm verheugde op de komst van een nieuwe generatie. "Ik denk dat dit de allerleukste en -mooiste dag van het hele jaar is. Ik sta hier met mijn dochter Doris en met haar lief Marijn aan de alcoholvrije bubbels en dat heeft een geweldige reden", begint Rudolph de video. "Je wordt opa", zegt Doris vervolgens.

Ongelofelijk

De topkok kan het nieuws bijna niet bevatten. "Niet te geloven, hè?" zegt hij. "Ik weet gewoon niet hoe ik erbij moet kijken. Superblij, maar vooral voor Marijn en Doris. Echt fantastisch. Wat is het toch mooi." Bij het bericht schrijft Rudolph dat hij 'dankbaar' is. 'De allermooiste verrassing', noemt hij het.

Rudolph van Veen werd bekend als kok in het tv-programa Life & Cooking van Carlo Boszhard en Irene Moors. Ook is hij te zien op kookzender 24Kitchen.