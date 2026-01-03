Tekort aan strooizout in Oisterwijk, alleen noodroutes gestrooid

In Oisterwijk wordt er voorlopig alleen op bepaalde noodroutes zout gestrooid tegen de gladheid. De gemeente heeft zaterdag te maken met een tekort aan zout door een 'haperende distributie'.

"De afgelopen dagen is er hard gewerkt om onze wegen zo goed mogelijk te strooien. Helaas hebben we nu te maken met een haperende distributie van strooizout", zo laat de gemeente weten op de website.

Dat betekent niet dat er helemaal niet meer gestrooid wordt, maar de gemeente beperkt zich tot 'noodroutes'. Dat zijn de rode wegen op onderstaand kaartje: