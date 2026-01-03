Navigatie overslaan

Tekort aan strooizout in Oisterwijk, alleen noodroutes gestrooid

Vandaag om 12:53 • Aangepast vandaag om 13:33

In Oisterwijk wordt er voorlopig alleen op bepaalde noodroutes zout gestrooid tegen de gladheid. De gemeente heeft zaterdag te maken met een tekort aan zout door een 'haperende distributie'.

Wim Heesterbeek

"De afgelopen dagen is er hard gewerkt om onze wegen zo goed mogelijk te strooien. Helaas hebben we nu te maken met een haperende distributie van strooizout", zo laat de gemeente weten op de website.

Dat betekent niet dat er helemaal niet meer gestrooid wordt, maar de gemeente beperkt zich tot 'noodroutes'. Dat zijn de rode wegen op onderstaand kaartje:

Hoe het komt dat de gemeente te weinig zout heeft, is niet duidelijk.

De situatie kan ook gevolgen hebben voor de afvalinzameling van de gemeente. "Door sneeuwval en gladheid kan het zijn dat niet overal containers worden geleegd", zo valt te lezen op de website.

Door  de weersomstandigheden zijn de milieustraten in Haaren en Oisterwijk gesloten.

