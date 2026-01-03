Thomas (34) en zijn vrienden kitesurfen in de sneeuw in een weiland

Wat doe je als je van kitesurfen houdt, maar je woont in Brabant? Je kan natuurlijk in de auto stappen en naar zee rijden, maar een Brabantse vriendengroep kiest er bij dit winterse weer voor hun snowboard uit de kast te halen en te gaan snowkiten. Zaterdagmiddag gingen ze los op een weiland bij Breda.

Eigenlijk is snowkiten hetzelfde als kitesurfen. Maar waar je bij kitesurfen naast, een vlieger, een kleine surfplank en de zee nodig hebt, maak je bij snowkiten gebruik van een snowboard en sneeuw. De laatste keer dat de 34-jarige Thomas de Kort uit Kaatsheuvel los kon met zijn vrienden Mauwrijn, Bob en Michael, is alweer zo'n vier jaar geleden. Tijdens de coronacrisis lag er ook een mooi pak sneeuw en trokken ze er met hun boards op uit.

"We hebben al een paar jaar een appgroep, bij een stevige wind gaan we naar zee om te kitesurfen", vertelt Thomas. "Maar voor ons als Brabanders is het altijd een beetje zoeken wanneer we weer kunnen gaan. Daarom is dit zo mooi en uniek."

'Boer weet het niet'

Deze zaterdag kiten de vier in de polder bij Prinsenbeek. Maar ook een weiland in de buurt van internetwinkel Bol in Waalwijk is populair. "Het is belangrijk dat het gras kort is en er weinig bomen staan", vertelt Thomas. "En de boer weet het niet, dat maakt het ook uitdagend." Gesnapt zijn ze nooit. "Maar we maken ook niks kapot hè, we gebruiken alleen het weiland." Bekijk hier beelden van Thomas en zijn vrienden in de sneeuw: