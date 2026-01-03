Paul Spierings wint proloog Dakar Rally: 'Dit geeft een heerlijk gevoel'

Hij is bij de Dakar Rally om te knallen en Paul Spierings liet dat zaterdag direct zien door de proloog te winnen. De coureur uit Sint-Michielsgestel was in zijn buggy te sterk voor de concurrentie en heeft daarmee zondag bij de eerste etappe de beste startpositie. "Het is een droom die uitkomt, ik ben echt happy."

Tijdens de vorige Dakar Rally zag Spierings door mechanische pech het podium uit zicht verdwijnen, maar hij won wel de slotetappe. Door de winst in de proloog dit jaar laat hij direct zien dat hij voor het ultieme doel gaat: het podium, maar uiteraard het allerliefste de eindoverwinning. "Ik kijk terug op een prachtige proloog, de winst geeft een heerlijk gevoel. De druk is van de schouders, dit is helemaal goud."

De voorwaarden om tot topprestaties te komen zijn volgens Spierings allemaal aanwezig. "Het team staat er geweldig bij, dat zag ik al tijdens de voorbereiding. De monteurs zijn perfect en de sponsoren hebben goed hun best gedaan. De komende veertien dagen ga ik gasgeven, daarvoor ben ik in Saoedi-Arabië. Of ik morgen weer ga winnen? Dat zien we dan wel, we leven van dag tot dag. Maar deze hebben we vast binnen en pakken ze ons niet meer af."

"Wat we hier hebben neergezet is top."

Navigator Jan Pieter van der Stelt uit Werkendam belde direct na afloop met trotse familieleden. "Wat we hier hebben neergezet is top. Het gat met de nummer twee was nog geen seconde, dat is een keer knipperen met je ogen. Ik hoopte op een plek in de top tien, maar Paul heeft heel goed gereden in onze goede auto. Dit geeft veel vertrouwen."