Navigatie overslaan

Een kat op een slee, een hond met een sneeuwpop: dieren in de sneeuw

Vandaag om 17:41

Ook voor de dieren in Brabant is het een bijzondere dag, met zoveel sneeuw die onze provincie hagelwit kleurt. Meer dan driehonderd foto's  kregen we binnen na onze oproep, we zetten de mooiste voor je op een rijtje!

Profielfoto van Wim Heesterbeek
Geschreven door
Wim Heesterbeek

Op de foto boven dit artikel staat Bartje de chihuahua uit Oosterhout. Bartje is slim en heeft zoiets van: laat mij maar lekker binnen van de sneeuw genieten! Goed bezig Bartje, wij snappen jou wel.

De kat Muezza (3) verkent bedachtzaam zijn Eindhovense achtertuin. Zijn soortgenoot Guus uit Breda is van het type 'geef mij maar wat actie', hij gaat lekker mee op de slee.
De kat Muezza (3) verkent bedachtzaam zijn Eindhovense achtertuin. Zijn soortgenoot Guus uit Breda is van het type 'geef mij maar wat actie', hij gaat lekker mee op de slee.
Hier zien we de poes Minoes (5) uit Tilburg, of ze het naar haar zin heeft weet ze nog niet zeker. Hondje Stitch maakt er met zijn ene oog maar het beste van. Leuk pakje trouwens.
Hier zien we de poes Minoes (5) uit Tilburg, of ze het naar haar zin heeft weet ze nog niet zeker. Hondje Stitch maakt er met zijn ene oog maar het beste van. Leuk pakje trouwens.
Dit is Hugo Claus. Neee, niet de Vlaamse schrijver en begenadigd kunstschilder, maar de honden Hugo en Claus! Ze wonen in Schaick en hebben wel goesting in wat sneeuw.
Dit is Hugo Claus. Neee, niet de Vlaamse schrijver en begenadigd kunstschilder, maar de honden Hugo en Claus! Ze wonen in Schaick en hebben wel goesting in wat sneeuw.
Als Ruby (5) een vis was, zou je hem hier een vis in het water kunnen noemen. Brrr! Paard Lumia (4) is nog nooit buiten geweest met zoveel sneeuw.
Als Ruby (5) een vis was, zou je hem hier een vis in het water kunnen noemen. Brrr! Paard Lumia (4) is nog nooit buiten geweest met zoveel sneeuw.
Het hondje Bennie van 4 uit Oisterwijk geniet van de sneeuw in zijn straat. Wie blijft er bij dit weer nou binnen, zo lijkt hij zich af te vragen.
Het hondje Bennie van 4 uit Oisterwijk geniet van de sneeuw in zijn straat. Wie blijft er bij dit weer nou binnen, zo lijkt hij zich af te vragen.
Hondje Luna uit Moergestel heeft wel zin in een wortel, maar die dient toch echt als neus voor meneer de sneeuwpop. Jammer! Moca uit Baarschot heeft zich al met de nieuwe vrienden in de tuin verzoend, zoals jullie zien.
Hondje Luna uit Moergestel heeft wel zin in een wortel, maar die dient toch echt als neus voor meneer de sneeuwpop. Jammer! Moca uit Baarschot heeft zich al met de nieuwe vrienden in de tuin verzoend, zoals jullie zien.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.