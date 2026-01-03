Advertentie
Een kat op een slee, een hond met een sneeuwpop: dieren in de sneeuw
Vandaag om 17:41
Ook voor de dieren in Brabant is het een bijzondere dag, met zoveel sneeuw die onze provincie hagelwit kleurt. Meer dan driehonderd foto's kregen we binnen na onze oproep, we zetten de mooiste voor je op een rijtje!
Op de foto boven dit artikel staat Bartje de chihuahua uit Oosterhout. Bartje is slim en heeft zoiets van: laat mij maar lekker binnen van de sneeuw genieten! Goed bezig Bartje, wij snappen jou wel.
