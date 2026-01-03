Gemengde gevoelens bij Leeuw na Dakar-debuut als coureur: 'Baal ik van'

20 jaar is hij pas, maar Marnix Leeuw heeft zijn eerste kilometers als coureur in de Dakar Rally al achter de rug. Het was een rit met gemengde gevoelens, tijdens de proloog in het Saoedische Yanbu. De Eindhovenaar reed een lekke band, die hem vijf minuten kostte. "Maar de kop is er in ieder geval af."

De dagen voor de proloog oogde Marnix kalm. Hij ging even langs bij landgenoot Tim Coronel, die voor hem een mentor is, kreeg tips van vijfvoudig Dakar-winnaar Nasser Al-Attiyah en maakte kennis met zijn voorbeeld Stéphane Peterhansel, de Fransman die de Dakar Rally acht keer won in de auto en zes keer op de motor. Verder probeerde hij vooral te genieten van het enorme circus dat de Dakar Rally heet.

Marnix Leeuw op de foto met zijn voorbeeld Stéphane Peterhansel,

Een achtbaan aan emoties

Zo relaxed als hij was in het bivak (een opgebouwde stad voor de rally, red.), zo gespannen was hij donderdag op het podium. Traditiegetrouw moet ieder jaar de jongste coureur een verklaring voorlezen, waarin hij onder meer aangeeft de regels na te leven. “Er zaten best een paar lastige Engelse woorden tussen”, zegt een lachende Marnix. Die de speech voor honderden aanwezigen afsloot met een heuse ‘houdoe’.

Vorig jaar debuteerde Marnix in de Dakar Rally als navigator in een buggy. Omdat de proloog zaterdagmiddag toch wel spannend is, krijgt hij na het aantrekken van zijn racepak en het geven van highfives aan teamgenoten en monteurs, nog een dikke knuffel van zijn vader: Marc Leeuw. Deze rijschoolhouder reed zelf vier keer de Dakar Rally en hij is nu in Saoedi-Arabië om zijn zoon te ondersteunen. Lang bleef Marnix niet in de spanning hangen. Bij de start in Yanbu ging de knop om en was het tijd om te knallen. De eerste 11 kilometer van de proloog verliepen naar wens, maar toen begaf één van de banden het. “Het wisselen van een band hadden we vooraf geoefend en nu moest het al direct in de proloog. We hebben er ongeveer vijf en een halve minuut over gedaan, dat is best snel.”

"De kop is er in ieder geval af."

Terugblik op zijn rit

De resterende 11 kilometer wist Marnix naar tevredenheid uit te rijden, met een 40ste plek als resultaat. “Het was een proloog waar ik gemengde gevoelens aan over heb gehouden. We reden een mooi tempo en vervolgens kwam de lekke band, daar baal ik heel erg van. Geen idee waar we anders waren geëindigd, maar we kunnen er niks meer aan veranderen. De kop is er in ieder geval af." De komende twee weken ligt er een mooie uitdaging voor Marnix, navigator Marco Siemons uit Mierlo en monteur Bert van Donkelaar. "We gaan er alles aan doen om ons doel uit te laten komen en dat is het uitrijden van de Dakar Rally. Ons team heeft er zin in. Heel veel zin.”

Nasser Al-Attiyah en Marnix Leeuw.