'Keiglad' in Brabant: internetklassieker over spekgladde weg is 25 jaar oud

Het mag geen nieuws meer heten, maar het is keiglad op de weg. En bij de échte internetkenners gaat er dan meteen een belletje rinkelen. Een internetklassieker werd 25 jaar geleden geboren, op de spekgladde wegen van het Eindhovense Tongelre.

"Bel de wouten! Bel de wouten!" Zodra het kouder wordt, duikt deze anekdote weer op. Een quote die afkomstig is uit een klassieker van de internetfilmpjes: over de gladheid in Brabant. Er gebeurt héél veel in de video, maar tegelijkertijd juist weinig bijzonders. En daarom is-ie zo geliefd.

Laten we hem even doorlopen. De video speelt zich af in 2001. Het pre-mobieltjes-tijdperk, zullen we maar zeggen. De toenmalige stagiair Gijs Gieskes is in Eindhoven voor een reportage voor De Achtste Dag, een programma van de Humanistische Omroep. En stuit daar op een heerlijk klungelig tafereel. Twee ventjes staan op de stoep van de Jozef Israëlslaan te kijken naar auto's die over de spekgladde wegen glijden. Er is er nét eentje tegen de paal gebotst. "We hebben de politie gebeld, maar ze kenne niks beloven", zegt een van de jongens.

"Het is keiglad hier, kijk", schaatst het menneke over de straat. "Ey! Uitkijken hier, het is spiegelglad!", roept hij naar twee fietsers. "Val maar, als ze willen." En alsof ze het gehoord hebben, gaan ze op hun plaat. Dat is valpartij twee. De jongens schateren het uit. "Ik zeg het net nog! We riepen u nog en u wou niet luisteren."

"Bel de wouten! Bel de wouten!"

Na een knip volgt het spektakelstuk. Een donkere auto komt aangereden, gevolgd door een witte en een rode. De zwarte botst op de paal. De witte knalt er tegenaan. En de rode draait een pirouetje naar de stoep. "Bel de wouten! Bel de wouten!", roept de jongen. Om vervolgens nóg een auto te zien botsen, terwijl een gsm-storing door de opname suist.

"Is niet meer normaal dit he? Godverdomme man", zegt een bestuurder geïrriteerd. Met een groepje mannen staat hij langs de kant, de schade te bekijken. De camera draait. Een man steekt zijn tongetje uit naar de lens. "Hun zeggen laat maar, ik zeg: hier komen ongelukken van", zegt het ventje van het begin met een vastberaden blik. Hij had gelijk. 'Hun' wilden niet luisteren.

Terwijl er wat over verzekeringen wordt gepraat en bestuurder Robert zich beklaagt over het armoedige strooiwerk van de gemeente, komen de volgende twee rode glijders aan. Hij duwt de agent opzij, om te voorkomen dat hij overreden wordt. "Of hier even gestrooid ken worden", roept een collega-agent over de portofoon. "De gemeente is onderweg", sluit de agent af. Een perfect, rond verhaal.

"Mijn kinderen scheppen op op school: dat is mijn papa, waar je nou over praat."