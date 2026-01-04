De sneeuwlaag wordt nog dikker, oppassen voor gladheid

Brabant wordt zondag opnieuw wakker in een witte wereld, met een nieuwe laag sneeuw. Tot dinsdagochtend geldt code geel, wat betekent dat het oppassen is buiten vanwege bevriezing en gladheid.

Zondag blijven regelmatig winterse buien over de provincie trekken. Deze ochtend sneeuwt het soms flink door en komt er een paar centimeter verse sneeuw bij, aldus Weerplaza.

Hoe is het op Eindhoven Airport?

Code geel geldt niet langer tot maandagavond, maar is verlengd tot dinsdagochtend vijf uur. Op Eindhoven Airport wordt zondagochtend hard gewerkt om de start- en landingsbaan sneeuwvrij te maken. Sommige vluchten zijn vertraagd.

Vanmiddag is het in onze provincie meest droog. De temperatuur ligt rond de nul tot vier graden.

Ook maandag valt er een witte laag, het wordt dan maximaal twee graden.