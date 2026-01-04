Efteling sluit Sprookjesbos vanwege hevige sneeuwval

De Efteling heeft zondag het Sprookjesbos afgesloten vanwege de flinke sneeuwval. In het attractiepark in Kaatsheuvel ligt zoveel sneeuw op de boomtakken dat het risico bestaat dat ze afbreken. Daarom is het niet verantwoordelijk voor bezoekers om er rond te lopen, aldus een woordvoerster.

Het komt bijna nooit voor dat de Efteling een deel van het attractiepark afsluit voor publiek door extreme weersomstandigheden. Enkele jaren geleden was dat wel het geval, ook vanwege de sneeuw. "Het Sprookjesbos heeft prachtige oude bomen, die we goed onderhouden. Maar aan zo'n pak sneeuw kunnen we helaas niets doen", zegt de woordvoerster.

Medewerkers van de Efteling maken zondagmiddag een ronde door het park om te kijken of de situatie veilig is. De kans bestaat dat het Sprookjesbos dan weer open gaat.